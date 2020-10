Hardheim/Dornberg.Frederik Bönas Leidenschaft ist das Rennradfahren. Am Samstag und Sonntag trat der gebürtige Hardheimer am Heidelberger Königsstuhl in die Pedale. Dabei ging es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Spenden für Moria.

Sein Vorhaben: „Die fünf Kilometer und 318 Höhenmeter lange Stoppomat-Auffahrt vom Ortsausgang Waldhilsbach so oft hoch und runter fahren, bis ich nicht mehr kann, maximal jedoch 24 Stunden.“

Gespendet werden kann – so verriet er vor seinem Start gegenüber den FN – beispielsweise ein Cent pro Höhenmeter, ein Euro pro Auffahrt, fünf Euro pro Auffahrt oder alternativ ein freiwilliger Betrag pro Auffahrt beziehungsweise Höhenmeter.

Nach seiner Rückkehr erhielten die Fränkischen Nachrichten von ihm folgende Nachricht: „Es lief ganz gut. Das Wetter war zwar sehr grenzwertig, es hat immer wieder geregnet, war neblig, windig und sehr kalt, aber es kamen 31 Auffahrten, 309 Kilometer und 10 285 Höhenmeter zusammen.“

Bei besserem Wetter wäre noch mehr drin gewesen, so Böna, der hinzufügte: „Aber ich musste mich immer wieder komplett umziehen.“ Die Abfahrt sei nicht nur nass, sondern mit dem vielen Laub auch extrem rutschig und schmierig gewesen. „Bergab musste ich also sehr langsam und vorsichtig fahren. Bis ich unten ankam, war ich jedes Mal völlig durchgefroren, das ging ganz schön an die Substanz.“

„Super gelaufen“

Bergab sei es aber die ganze Zeit „super gelaufen“. Und: „Die letzten Auffahrten konnte ich sogar nochmal an Geschwindigkeit zulegen.“

Sehr gefreut habe er sich darüber, dass er tagsüber die ganze Zeit Begleitung hatte. „Viele Leute kamen natürlich aus der Region Heidelberg, aber auch aus dem Kraichgau und aus dem Odendwald, ja sogar aus Österreich hatte ich Begleitung.“

Nachts sei er fast die ganze Zeit alleine unterwegs gewesen, „was aber wahrscheinlich auch ganz gut war, so konnte ich mein eigenes Tempo fahren. Bergauf war mir dadurch immer warm, selbst bei zwei Grad und Nebel. Bergab war es in der Nacht alles andere als angenehm.“

Nun hofft der Rennradfahrer auf zahlreiche Spenden.

