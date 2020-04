Dank für Einsatz in schweren Zeiten

Hardheim.Die Hardheimer Handballer möchten sich für den Einsatz in schweren Zeiten bedanken. Eine solche Zeit habe es im Handball und auch generell in unserer Gesellschaft noch nie gegeben, so die Handballerler in einer Mitteilung. „Die Pandemie trifft alle sehr hart.“

Auf eine starke Probe würden auch alle kleinen Vereine der Region in allen Sportarten gestellt. Durch das Wegfallen von Spielen und Veranstaltungen, wird es für alle schwer sich zu finanzieren. Diese Herausforderung gelte es zu meistern. Trotz allem müssten alle in der Gemeinde und der Region zusammenstehen, so dass wir wieder so schnell wie möglich in eine neue „Normalität“ zurückkehren können. Wer vermisse nicht die Heimspiele am Wochenende oder das Feiern zusammen mit Freunden!

Menschen arbeiten hart

In dieser Zeit gebe es Menschen, die sehr hart dafür arbeiten, dass alles sich so anfühlt, als wäre alles normal. Regale werden gefüllt, Ware muss bestellt werden, alle gehen an ihre Grenzen.

Die Handball-Abteilung des TV Hardheim möchte allen, die hier im Einsatz sind, und besonders bei ihrem treuen Sponsor Jacqueline Keller und den Rewe-Markt Mitarbeitern danken und im kleinen Rahmen ihrer bedeutenden Aufgabe Anerkennung schenken. Als „kleines Dankeschön“ möchte die Abteilung alle Mitarbeiter des Rewe-Marktes Hardheim in der kommenden Saison zu zwei Heimspielen ihrer Wahl in die Walter-Hohmann-Halle einladen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020