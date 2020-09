Dank für die Früchte der Erde

Hardheim.In der deutschen katholischen Kirche haben die Fuldaer Bischofskonferenz und die Berliner Ordinarienkonferenz das jährliche Erntedankfest auf den ersten Sonntag im Oktober festgelegt.

Wegen des Priestermangels in der katholischen Kirche und dem Zusammenschluss von bisherigen Pfarrgemeinden zu Seelsorgeeinheiten wird das Erntedankfest an den kommenden Wochenenden gefeiert. In der Region

...