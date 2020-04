Daniel Emmenecker neuer Bauamtsleiter

Hardheim.Nach dem Ausscheiden der Leiterin des Hardheimer Bauamts zum April konnte in der Gemeinderatssitzung am Montag in der Erftalhalle die Stelle bereits nachbesetzt werden.

Daniel Emmenecker, in Hardheim seit langem als Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe sowie seit 2019 als Gemeinderat engagiert, wurde vom Gremium mit großer Mehrheit zum neuen Bauamtsleiter gewählt.

„Damit konnte für die laufenden wie kommenden Aufgaben und Projekte der Gemeinde schnellstmöglich eine hoch qualifizierte Führungskraft gewonnen werden“, wie Bürgermeister Volker Rohm ausführte.

In seiner Bewerbung stellte Emmenecker die Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeit ebenso vor wie seine Bereitschaft, die neue, verantwortungsvolle Aufgabe mit größter Leistungsbereitschaft und höchstem Engagement anzugehen.

Daniel Emmenecker, geborener Südbadener, hatte sich nach sechs Jahren als Zeitsoldat zum Bautechniker, Fachrichtung Hochbau, fortgebildet und arbeitete seit 2015 als angestellter Bautechniker in der Bauverwaltung beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises in Mosbach.

