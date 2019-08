Daniel Berger folgt auf Rolf Kaufmann

Hardheim.Klärwärter Rolf Kaufmann (Verbandskläranlage Hardheim) geht Ende November in den Ruhestand. Der gelernte Elektroinstallateur war 1989 vom Hardheimer Gemeindebauhof an die Kläranlage gewechselt. Im Laufe der Jahre absolvierte er zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und legte erfolgreich die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Ver- und Entsorger in der Fachrichtung Abwasser ab.

Kaufmanns Nachfolger ist seit dem 1. Juli Daniel Berger aus Königheim. Der 39-Jährige ist gelernter Energieelektroniker und staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik. Er war zunächst im Photovoltaikbereich tätig und danach die letzten fünf Jahre stellvertretender Klärwärter von Königheim. In der Verbandskläranlage in Hardheim sind nach dem Ausscheiden von Rolf Kaufmann inklusive Daniel Berger drei Mann beschäftigt. i.E.

