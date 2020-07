Clubmeisterschaften

Hardheim.Der Tennisclub veranstaltet bis Sonntag, 26. Juli, seine Meisterschaften. Ermittelt werden die Titelträger 2020 in den Konkurrenzen „Herren 60“, „Herren-Doppel“ und „Herren-Einzel“. Start war am Mittwoch um 18 Uhr mit je zwei Matches der „Herren 60“ und im Herren-Doppel. Weiter geht es am Donnerstag, 23. Juli, um 15 und 18 Uhr mit den ersten Begegnungen im Herren-Einzel.

Die Viertelfinale-Spiele dieser Konkurrenz finden alle zeitgleich am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr statt. Bereits um 17 Uhr starten zwei Partien der „Herren 60“. Am Samstag, 25. Juli, beginnt das Turnierprogramm um 14.30 Uhr mit zwei weiteren Doppeln, ehe um 17 Uhr in den beiden Halbfinals die Endspielgegner ermittelt werden.

Am Sonntag, 26. Juli, sieht das Programm wie folgt aus: 14.30 Uhr die letzten beiden Doppel, 15 Uhr die abschließenden Spiele der „Herren 60“-Konkurrenz sowie das Spiel um Platz III. Um 17 Uhr steigt dann das Finale; die Siegerehrung ist direkt im Anschluss. Das Clubheim ist an allen Turniertagen bewirtet.

Zuschauer sind willkommen und dürfen dem Turnier unter Einhaltung der Abstands-Regeln jederzeit beiwohnen.

