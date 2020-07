Hardheim.Die Clubmeisterschaften des TC können von Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. Juli, auf dem heimischen Clubgelände ausgetragen werden, nachdem die Corona-Verordnungen des Landes dies zulassen. Die Auslosung dafür ist am Montag, 20. Juli, um 18 Uhr im Clubheim. Ausgeschrieben werden die Titelkämpfe in den Konkurrenzen Herren 60, Herren 40 und Damen, jeweils im Einzel und im Doppel. Die Finalspiele sind angesetzt auf Samstag, 25. Juli, um 17 Uhr mit dem Halbfinale, am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr mit dem Finale und ebenfalls am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr mit dem Spiel um den dritten Platz. Die Turnierleitung haben Michael Fürst und Pascal Gärtner.

