Buntes Programm für Jung und Alt

Hardheim.Der Wendelinusmarkt findet an diesem Sonntag statt. Eröffnet wird er um 11.30 Uhr am Schlossplatz mit dem Verlesen der Markturkunde durch den Zunftmeister Hubert Gärtner sowie dem Bieranstich durch Bürgermeister Volker Rohm, den BdS-Vorsitzenden Elmar Günther und Helmut Niesner. Um 11 Uhr öffnet der Direktvermarkter- und Krämermarkt seine Pforten, es herrscht Festbetrieb rund um das historische Schloss. Auf dem Kirchplatz findet eine Oldtimer-Traktoren-Ausstellung statt, auf dem Kurt-Schmider-Platz eine Ausstellung historischer Motorräder. In der Erftalhalle ist der „Kunsthandwerkermarkt“ zu finden, auf dem Eirichparkplatz/Lange Gasse ein Flohmarkt. „Verkaufsoffener Sonntag“ ist von 13 bis 18 Uhr in den Hardheimer Geschäften und Autohäusern. In Aula und Mensa des Walter-Hohmann-Schulverbunds gibt es einen Spielzeugbasar. Und auf dem Schlossplatz dürfen Kürbisse geschnitzt werden. Für Musik und Bewirtung ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019