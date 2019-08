Bundeswehr informiert

Hardheim.Seit 2017 ist die Stabs- und Führungsunterstützungskompanie SOCC (Special Operations Component Command) des Kommando Spezialkräfte in Hardheim beheimatet. Die Soldaten dieser Kompanie veranstalten am Dienstag, 23. Juli, einen Berufsinformationstag. Dabei wird interessierten Schülern der Region die Möglichkeit gegeben, sich mit den Soldaten zu unterhalten und sich über die Möglichkeiten einer militärischen, aber auch zivilen Ausbildung zu informieren. Zusätzlich präsentieren sich voraussichtlich sowohl das Transporthubschrauberregiment 30 mit einem Hubschrauber als auch das Panzerbataillon 363 für die Panzergrenadierbrigade 37 mit einem Panzer. Bei gutem Wetter findet weiterhin ein Fallschirmsprung statt. Die Carl-Schurz-Kaserne öffnet an diesem Tag um 9 Uhr die Tore. Bis 14.30 Uhr haben Schüler die Möglichkeit, sich ein Bild von der Bundeswehr zu machen.

