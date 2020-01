Bruno Müller neuer Schützenkönig

Gerichtstetten.Die Ehrung der Vereinsmeister, des Schützenkönigs und der erfolgreichen Schützen auf Kreisebene bildeten den Höhepunkt der traditionellen Jahresabschlussfeier, zu der die Kyffhäuser Kameradschaft Gerichtstetten ihre Mitglieder am Samstag in den „Ochsen“ eingeladen hatte.

In gemütlicher Runde hieß Vorsitzender Bruno Müller die zahlreichen Mitglieder sowie Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach willkommen. Für die im vergangenen Jahr geleistete Vereinsarbeit sprach er allen dafür Verantwortlichen und fleißigen Helfern seinen Dank aus. Ein besonderer Dank galt Schießwart Lothar Fischer und Rolf Kaufmann.

Grüße von Bürgermeister Rohm und der Ortschaftsverwaltung überbrachte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Für ihre vorbildliche Vereinsarbeit und der damit verbundenen Bereicherung des kulturellen Lebens von Gerichtstetten, sprach er den Kyffhäuser-Kameraden seinen Dank aus. Nach dem gemeinsamen Essen wurde es noch einmal spannend, als Schießwart Lothar Fischer gemeinsam mit Kreisschießwart Rolf Kaufmann zur Ehrung der Vereinsmeister überleitete. Zahlreiche Mitglieder hatten bei diesem internen Schießwettbewerb und dem Kreisschießen der Kyffhäuser-Kameradschaft Odenwald Tauber teilgenommen und stellten beeindruckend ihr zielsicheres Auge und eine ruhige Hand unter Beweis.

Junioren: Bei der internen Vereinsmeisterschaft wurden die besten Schützen bei den Junioren, in der Schützenklasse und der Seniorenklasse ermittelt. Bei den Junioren belegte Tom Weniger Platz Drei. Platz Zwei belegte Moritz Reinhold und bester Schütze bei den Junioren wurde Janik Reinhard.

Schützenklasse: In der Schützenklasse, für Schützen bis zum 50 Lebensjahr, belegte Tim Weniger mit 156 Ringen den dritten Platz hinter Daniel Seitz auf Platz Zwei mit 165 Ringen. Vereinsmeister wurde Rainer Hilbert mit 166 Ringen.

Seniorenklasse: In der Seniorenklasse belegte Roland Fischer mit 161 von 200 möglichen Ringen den dritten Platz hinter Doris Kaufmann mit 162 Ringen auf Platz Zwei. Vereinsmeister 2020 wurde mit 170 Ringen Rolf Kaufmann. Schützenkönig des Jahres 2020 mit dem besten „Zehner“ wurde Bruno Müller. Auch auf Kreisebene waren die Kyffhäuser-Kameraden aus Gerichtstetten äußerst erfolgreich. Dort belegte Michael Hock in der Schützenklasse den dritten Platz. In der Altersklasse bewies Rainer Hilbert auch auf Kreisebene sein Talent und belegte Platz 1. Bei den Senioren belegte Bruno Müller den dritten Platz hinter Rolf Kaufmann.

In der Seniorenklasse bei den Damen zeigte Doris Kaufmann ebenfalls wieder eine hervorragende Leistung und wurde, wie schon im Vorjahr, Kreismeister mit 264 Ringen. we

