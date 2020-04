Botschaft des Festes auf kreative Art verkündet

Hardheim.Ein besonderes Zeichen der Hoffnung setzte am Osterwochenende gleich zweimal das auf dem Drachenfliegerberg entzündete Osterfeuer der evangelischen Kirchengemeinde.

Damit bewies Pfarrer Markus Keller nebst Vorbereitungsteam einmal mehr, ganz nah am Puls der Zeit zu sein: „Es war eine kreative Art, die Botschaft des Osterfests zu verkünden“, umschrieb der Geistliche das weithin sichtbare, 20 Meter lange und acht Meter breite Kreuz aus 80 Wachsfackeln.

Aufgebaut wurden die Fackeln bereits am Nachmittag des Karsamstags durch Pfarrer Markus Keller selbst und seine Helfer Felix und Marie Kaiser, Johannes Sitterberg, Norman Volpp, Helena Weihbrecht, Judith und Rebecca Weller sowie Joshua und Hagen Zoermer.

Klare Spielregeln

Um große Menschenansammlungen am Fuße des Hockenbergs zu vermeiden, gab es klare Spielregeln: Um 21 Uhr läuteten – begleitet vom getragenen Trompetenspiel des Walldürners Tobias Kreß – am Karsamstag die Glocken der katholischen Kirche und riefen die Gläubigen zu einer kurzen Andacht in den eigenen vier Wänden auf. Das Konzept inklusive des Feuers sei auf sehr positive Resonanz gestoßen, wie Pfarrer Keller wissen ließ: „Wer es sehen konnte, war begeistert und dankte für die Möglichkeit, Ostern feiern zu können – wenngleich auf eine vielleicht etwas andere Weise als üblich“, freute er sich. Am Ostersonntag wurde das Feuer wiederholt.

Nicht nur eine Kopie

Dass die Erfahrungen des Osterfests 2016, seinerzeit war an gleicher Stelle der Schriftzug „Jesus lebt“ aus beim Einbruch der Dunkelheit entzündeten Fackeln stilisiert worden, dem Projekt zugute kamen, leugnet er nicht. „Sicher haben uns die damaligen Erkenntnisse heuer geholfen, doch wollten und konnten wir das Ganze nicht einfach 1:1 kopieren“, informierte Keller.

Einerseits wäre ein zweiter „Jesus lebt“-Schriftzug „letztlich die Blaupause des ersten derartigen Feuers gewesen und daher für viele möglicherweise als langweilig oder einfallslos erschienen“, andererseits hätte ein Ornament der damaligen Größe aufgrund der Vegetation auch gar nicht mehr aufgebaut werden können: „Der Hang ist recht dicht bewachsen, was damals noch nicht der Fall war“, erklärte er.

Besondere Bewandtnis

Auch kommt dem Kreuz am Osterfest eine besondere Bewandtnis zuteil: „Es wird zum Siegeszeichen, da Jesus durch die Auferstehung den Tod besiegt hat“, so Pfarrer Keller, dessen Dank vor allem der Kirchengemeinde und ihren Aktiven galt, die zur Verwirklichung eines echten Ausrufezeichen beigetragen hatten: „Auch aus schlimmem Leid kann etwas Gutes wachsen - genau das geben uns Osterfest wie Osterfeuer mit auf den Weg!“, betonte er und erinnerte in eigener Sache an die bemerkenswerte Reichweite der Online-Gottesdienste mit teils mehr als 1000 Aufrufen. ad

