Blutspendeaktion in Höpfingen

Höpfingen.Eine Blutspendeaktion findet am Mittwoch, 13. Januar, von 13.30 bis 19.30 Uhr in der Obst- und Festhalle, Waldstetter Straße 6, in Höpfingen statt. Um in den Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Alle Blutspendetermine gibt es unter: https://terminreservierung.blutspende.de/m/hoepfingen-obstundfesthalle.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.01.2021