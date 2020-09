Blutspendeaktion in Hardheim

Hardheim.Erstmals führt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes seine nächste Blutspendenaktion in Hardheim an zwei Tagen, nämlich am 26. und 27. Oktober, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Erftalhalle durch.

Spenderblut rettet nicht nur Unfallopfern oder bei Transplantationen Leben. Auch viele Krebspatienten sind darauf angewiesen. Blut spenden kann jeder Gesunde ab 18 bis zur Vollendung des 73. Lebensjahres. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.

Um den erforderlichen Abstand zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende nur mit vorheriger Onlineterminreservierung statt.

Die Hotline wird vom Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen voraussichtlich erst Anfang Oktober freigeschaltet werden. Bis dahin sollen sich interessierte Blutspender gedulden. Weitere Informationen sind unter der kostenfreien Service-Hotline (Telefon 0800/1194911) oder unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus-erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020