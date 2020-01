Blasiussegen gegen Halskrankheiten

Odenwald-Tauber.Eines der ältesten christlichen Feste ist „Mariä Lichtmess“, welches am 2. Februar gefeiert wird. Früher endete mit „Mariä Lichtmess“ die Weihnachtszeit. Seit der Liturgiereform 1970 endet diese am Sonntag nach dem Dreikönigstag (6. Januar).

Seit Anfang des 5. Jahrhunderts wird das Kirchenfest am 40. Tag nach der Geburt Jesus in Jerusalem begangen. Es wurde bereits um 650 n. Chr. als Feiertag eingeführt.

Viele Bräuche und Bauernregeln verbindet man gerade im Madonnenländle mit „Mariä Lichtmess“. Zu diesem Brauchtum gehört seit dem 11. Jahrhundert die Kerzenweihe der für das kommende Jahr benötigten Kerzen in den Kirchen und Familien. Eine alte Bauernregel lautet: „Wenn es an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.“

Einen Tag später, am 3. Februar erinnert die katholische Kirche an einen der bekanntesten Märtyrer, der auch als einer der 14 Nothelfer seit dem Mittelalter verehrt und angerufen wird. Es handelt sich um den Bischof Blasius von Sebaste in Kappadokien (heute Türkei), über den nur Legenden überliefert sind. Er soll in einer Höhle mit wilden Tieren gelebt haben, die ihn bewachten. Auf Befehl des Statthalters Agricola wurde Blasius mit Ruten geschlagen und an einem Gerüst aufgehängt, wo sein Fleisch mit eisernen Kämmen zerfetzt wurde. Anschließend wurde er um 316 enthauptet.

Der Legende nach wurden viele Kranke zu Blasius gebracht. Darunter befand sich auch ein Knabe, dem eine Fischgräte im Halse steckengeblieben war und dem der Erstickungstod drohte. Blasius heilte diese Kranke durch sein Gebet.

Die Darstellungen zeigen Blasius meist als Bischof in Pontifikaltracht. Seine kennzeichnenden Attribute sind ein Hechelkamm, ein gedrehter Wachsstock oder zwei einander überkreuzte Kerzen und ein Schweinskopf.

Kerzenopfer

An seinem Gedenktag werden das Blasiuswasser gesegnet und ihm Kerzen geopfert. Seit dem 17. Jahrhundert ist der Blasiussegen als Brauchtum bezeugt, der im Rahmen der Messefeier der Gemeinde und anschließend einzeln gespendet wird. Hierbei hält der Priester zwei brennende gekreuzte Kerzen vor den Hals und spricht einen Segen. Der Blasiussegen soll vor Halskrankheiten jeglicher Art schützen. Außerdem wird Blasius angerufen bei Blutungen und Blasenleiden sowie bei Blähungen und Zahnschmerzen.

Er ist Schirmherr der Städte St. Blasien, Braunschweig, Mühlhausen (Thüringen) und Neapel. Außerdem ist er Patron der Ärzte, Bauarbeiter, Gerber, Gipser, Hutmacher, Maurer, Wollweber, Strumpfwirker, Windmüller, Seifensieder, Steinhauer, Musikanten und der Haustiere.

Im Madonnenland sind die 14 Nothelfer mit dem Märtyrerbischof Blasius von Sebaste auf vielen Bildstöcken dargestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020