Biber hat Gerichtstetten als mögliche neue Heimat im Visier

Gerichtstetten.Der Biber ist wieder auf dem Vormarsch. Nun scheint er wohl auch Gerichtstetten als mögliche neue Heimat ins Visier genommen zu haben. An einem der Gerichtstettener Seen, neben der Erfa in Richtung Buch, hat er an einer imposanten jungen Eiche erste Hand, besser gesagt seine Nagezähne, angelegt und sie kurzerhand fachmännisch gefällt. Und auch der Anfang eines kleinen Dammes ist in unmittelbarer Nähe gemacht. Ob er sich nun auch im oberen Erftal dauerhaft ansiedelt, wird sich zeigen. Vielleicht war er aber auch nur inspiriert von den vielen fleißigen „Löslesmachern“ und wollte zeigen, was er ohne Motorsäge so draufhat. Bild: Wolfgang Weniger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.02.2021