Betriebsbedingte Kündigungen stehen und fallen mit den „Freiwilligen“

Bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich sollen Stellen abgebaut werden. Welche Rolle dabei ein „Freiwilligen-Programm“ spielt, haben die FN erfahren.

Hardheim. Seit Montag unterrichten Vertreter der Geschäftsführung und des Betriebsrats die Mitarbeiter der Firma Eirich über ihre Zukunftsplanungen. Auch an diesem Mittwoch werden weitere Informationsveranstaltungen zur Neuausrichtung, aber auch zum Stellenabbau stattfinden. Hierzu seien auch Vertreter einer Auffanggesellschaft im Haus gewesen. Das haben die FN am Dienstag erfahren.

„Wir haben mit einem Ergänzungstarifvertrag die Grundlage geschaffen, die aktuellen konjunkturellen und strukturellen Herausforderungen zu bewältigen. Wir sichern langfristig unseren Standort Hardheim einschließlich der Produktion in Hardheim und Külsheim als wichtigen Teil der Eirich-Gruppe. Zudem erhalten wir die betriebliche Ausbildung deutlich über Bedarf“, so Prokurist und Personalchef Kevin Mechler gegenüber den FN und fügte auf Nachfrage an: „Dafür ist ein begrenzter Stellenabbau unumgänglich.“

Nach Informationen der Fränkischen Nachrichten sollen bei Eirich zwischen 90 und 100 Stellen wegfallen. Ein Teil der Belegschaft soll die Möglichkeit bekommen, von sich aus zu gehen und dabei abgefunden zu werden. „Die Mitarbeiter können es sich aussuchen: Je mehr freiwillig gehen, desto weniger werden es, denen wir betriebsbedingt kündigen müssen“, so Mechler im Gespräch mit unserer Zeitung. Dieses „Freiwilligen-Programm“ soll, so unsere Informationen, schon am Donnerstag starten und bis nächsten Freitag laufen. Auch die Höhe der Abfindungen sei in den Informationsveranstaltungen thematisiert worden.

Sozialplan beschlossen

Mechler äußerte sich weiter: „Die Sozialverträglichkeit dieses Stellenabbaus wurde in gemeinsamen Verhandlungen im Nachgang zum Ergänzungstarifvertrag mit dem Betriebsrat gewahrt und in einem entsprechenden Interessenausgleich und Sozialplan am Dienstag vergangener Woche beschlossen. Durch die engagierten Beiträge aller Beteiligten konnte der Stellenabbau im Großen und Ganzen auf ein Minimum reduziert werden. Mit dem Angebot eines Freiwilligen-Programms und einer Transfergesellschaft tragen wir zudem maßgeblich dazu bei, Chancen auf einen schnellen Wiedereinstieg in eine Beschäftigung zu schaffen.“ Als gemeinsame Ziele seien im Ergänzungstarifvertrag Transformation, Digitalisierung und Steigerung der Ertragskraft festgelegt worden. „Dafür ist es notwendig, weiterhin gemeinsam mit Gesellschaftern, Betriebsrat, Belegschaft und unseren internationalen Schwesterunternehmen fokussiert unsere ,Pioneers Strategy 2025’ erfolgreich umzusetzen.“

Weiter haben die FN erfahren: Das im Sommer einbehaltene Urlaubsgeld wurde und wird derzeit „häppchenweise“ ausgezahlt. Auch die Leistungszulagen, um die im Sommer vehement gestritten worden ist, sollen nun doch weiter gezahlt werden.

Birgit Adam, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Tauberbischofsheim, wollte sich gestern nicht öffentlich äußern, da der Sozialplan intern zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ausgearbeitet worden sei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.10.2020