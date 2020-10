Besondere Ehrung für den Sänger Josef Löffler

Erfeld.Das Wirken des heiligen Wendelins, seine Liebe zu Gott und den Mitmenschen prägten den Festgottesdienst beim Kirchenpatrozinium in Erfeld am Sonntag.

Zahlreiche Gläubige fanden sich an der Grillhütte ein, um gemeinsam mit Pfarrer Christian Wolff einen beeindruckenden Gottesdienst zu feiern, der musikalischen von Felix Kaiser und einer Schola des Kirchenchores begleitet wurde. Nicht nur die einfühlsamen Worte des Pfarrers machten den Gottesdienst zu einem Erlebnis, sondern auch besondere Ehrungen an dessen Ende und die Pferdesegnung in neuer Umgebung und beeindruckender Größe.

Gemeindereferentin Uschi Butterweck und Weggefährte Horst Löffler verabschiedeten zunächst Wolfgang Horn nach 25 Jahren aus dem Pfarrgemeinderat und würdigten dabei sein unermüdliches Engagement. Im Stiftungsrat und Gemeindeteam bleibt er weiterhin seiner Pfarrgemeinde mit Rat und Tat erhalten.

Für den Kirchenchor nutzten Annette Horn und Gabi Reinhart diesen festlichen Rahmen, um ihrem Sänger Josef Löffler für sein 60. Chorjubiläum ihren Dank auszudrücken. Dabei würdigten sie nicht nur seine herzliche Art, sondern auch sein Wirken als stellvertretender Vorsitzender und sein stetes Streben, damit der Chor weiterlebt. Auch im Namen des Diözesan-Cäcilien-Verbands dankten Horn und Reinhart Josef Löffler für seinen wertvollen Dienst.

Josef Löffler selbst zeigte sich tief beeindruckt von den lobenden Worten und machte deutlich, wie viel ihm der Chor, insbesondere die wunderbare Chorgemeinschaft, bedeutet.

Beeindruckt zeigte sich am Ende des Gottesdienstes auch Pfr. Christian Wolff angesichts der großen Schar von Ross und Reitern, die sich gegenüber der Grillhütte aufgestellt hatten, um den Segen für Mensch und Tier zu erhalten. we

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020