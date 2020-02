Belegarzt aus Wertheim erweitert Spektrum

Hardheim.Ein neuer Belegarzt erweitert seit Kurzem das medizinische Spektrum am Hardheimer Krankenhaus: Der Wertheimer Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Frank Merklein führt dort größere fußchirurgische Eingriffe durch.

Bürgermeister Volker Rohm, der Vorsitzende des Krankenausverbandes Hardheim-Walldürn, Verwaltungsleiter Ludwig Schön und dessen Nachfolger Lothar Beger hießen Merklein dieser Tage in Hardheim willkommen.

Der 49-jährige Merklein stammt aus dem oberfränkischen Hof. Er studierte von 1990 bis 1997 in Regensburg und Würzburg Medizin. Von 1997 bis 2007 arbeitete der zweifache Familienvater an der Orthopädischen Universitätsklinik König-Ludwig-Haus in Würzburg, unterbrochen nur durch eine einjährige Tätigkeit in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie in Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg).

Am König-Ludwig-Haus in Würzburg war er zuletzt stellvertretender Leiter des Schwerpunkts Fußchirurgie, ehe sich Dr. Merklein 2008 in Wertheim niederließ. In der dortigen Gemeinschaftspraxis wird der Mediziner auch weiterhin tätig sein. Lediglich seine größeren Operationen wie etwa Hallux valgus oder Krallenzehe wird er nun in Hardheim durchführen.

Seine Patienten kämen aus einem Radius von rund 50 Kilometern rund um Wertheim – von Marktheidenfeld bis Buchen.

Dr. Frank Merklein ist seit 2004 Facharzt für Orthopädie und seit 2007 Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Zudefm hat er Zusatzbezeichnungen der Bayerischen Landesärztekammer und der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg für Sportmedizin, Chirotherapie, physikalische Therapie und Balneologie sowie Akupunktur.

Der 49-Jährige ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), Deutschen Assoziation für Fuß und Sprunggelenk (DAF), Deutschen Gesellschaft für Manuelle Medizin (DGMM), im Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) und im MEDI-Praxisverbund.

In seiner Freizeit spielt Dr. Merklein unter anderem Tennis und ist Vorsitzender des Tennis- und Skiclubs „Gelb-Blau“ Wertheim. „Über den Tennissport habe ich Hardheim schon gekannt“, erklärt er. Zudem bestehen seit gemeinsamen Wertheimer Zeiten enge Verbindungen mit seinem Kollegen Arne Bieling und inzwischen auch mit der chirurgisch-orthopädischen Praxis am Krankenhaus.

Als es dann Überlegungen gab, mit den größeren Operationen von Wertheim nach Hardheim zu wechseln, sei er in der Erftalgemeinde mit offenen Armen empfangen worden. Nachdem der Belegarztvertrag unterzeichnet ist und die Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung vorliegt, operiert er nun einmal im Monat in Hardheim. Mit anfangs rund 30 Eingriffen im Jahr rechnen die Verantwortlichen.

„Wir stellen unser Haus gerne für die Operationen zur Verfügung“, betonte Verwaltungsleiter Ludwig Schön, und sein Nachfolger Lothar Beger ergänzte: „Damit erweitern wir unser Spektrum – zum Wohle der Patienten in der Region.“ Dementsprechend erfreut begrüßte Verbandsvorsitzender Volker Rohm den neuen Belegarzt.

