Bretzingen.Im Alter von 89 Jahren starb Lotte Dannbacher, die sich über 70 Jahre lang in vielfältiger Weise in der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian und Vitus eingesetzt und beispielhafte Akzente gesetzt hatte.

Geboren 1930 in Bretzingen, trat sie 1945 dem katholischen Kirchenchor bei und wurde 2015 für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auch die katholische Frauengemeinschaft hat ihr vieles zu verdanken: Als der Verein, der in den Kriegsjahren sein Tun eingestellt hatte, 1956 wiedergegründet wurde, zählte sie zu den ersten Mitgliedern und war auch „die Jüngste“, wie sie 2016 anlässlich des Jubiläums der Frauengemeinschaft Bretzingen den Fränkischen Nachrichten erklärt hatte. Nachdem sie 1978 erstmals in den Vorstand gewählt worden war, bekleidete sie zwischen 1987 und 1995 das Amt des Vorsitzenden und gehörte während dieser Zeit zu den Gründungsmitgliedern der heutigen Theatergruppe „Bretzinger Lachmuskel“. Auch nach ihrer Zeit als Vorsitzende brachte Dannbacher sich als Vorstandsmitglied in das Geschehen ein. Damit endete der ehrenamtliche Wirken der Mutter von vier Töchtern keineswegs: Zwei Perioden lang arbeitete sie aktiv im Pfarrgemeinderat ihres Heimatdorfs mit und bereicherte das Ortsgeschehen nicht zuletzt durch ihre Mithilfe bei der Organisation von Gottesdiensten und Pfarrfesten sowie als Lektorin, Kommunionhelferin, Vorbeterin und Gestalterin von Wortgottesdiensten. Auch die Seniorennachmittage, deren Durchführung Lotte Dannbacher jahrelang übernommen hatte, erfreuten sich stets guter Resonanz.

Bereits im Januar 2003 krönte die bronzene Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim die Verdienste der ob ihres freundlichen und hilfsbereiten Wesens sowohl von weltlicher als auch von kirchlicher Seite weithin sehr geschätzten Verstorbenen. Auch ihre dekorativen Bastel- und Handarbeiten bereiteten vielen Menschen eine Freude.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 6. März, um 14.30 Uhr in Bretzingen statt (vorher Rosenkranz). ad

