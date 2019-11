Bei freudigem Wiedersehen Erinnerungen ausgetauscht

Erfeld.Ein freudiges Wiedersehen feierten die Jahrgänge 1939 bis 1944 von Erfeld bei ihrem Jahrgangstreffen am Wochenende.

Geschickt und klug hatte Organisator Josef Löffler den Termin ausgesucht: Im Heimatdorf Erfeld fand nämlich die Abschlussveranstaltung anlässlich der „775 Jahre Erfeld“-Feierlichkeiten statt. So lohnte sich das „Dabeisein“ in vielfacher Hinsicht.

Nach der Begrüßung durch Josef Löffler war die Ausstellung „775 Jahre Erfeld – eine Zeitreise“ im Bürgersaal des alten Rathauses ein geschichtsträchtiger Ort für das erste „Hallo“ und die zahlreichen Erinnerungen, in denen man an diesem Wochenende ausgiebig schwelgte. Von Elmar Frank, Organisator der Ausstellung, gab es wertvolle Informationen und er hatte manch humorvolle Anekdote parat. Vorbei an den Traktorausstellung und alten landwirtschaftlichen Geräten ließ man es sich bei Kaffee und Kuchen in der „Kirchbergklause“ gut gehen.

Mit dem Besuch des heimatlichen Dorfabends im Vereinsraum fand das Treffen seine gelungene Fortsetzung, dank interessanter Festvorträge, einem leckeren Essen und einer humorvollen Umrahmung mit Theatereinlagen.

Nach einer langen und fröhlichen Nacht stand der Sonntagmorgen dann unter dem Motto des Gedenkens und der Dankbarkeit.

Gottesdienst im Erftaldom

Nach dem Besuch der Pfarrkirche in Erfeld und dem obligatorischen Erinnerungsfoto, besuchte man im Erftaldom in Hardheim einen von Pfarrer Rapp zelebrierten feierlichen Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Jahrgänge 1939 bis 1944. Die musikalische Umrahmung mit dem Chor „Rückenwind“, der Gruppe „Time Out“ und die Gestaltung durch die Ministranten sorgten dabei für eine schöne Atmosphäre.

Nach dem Mittagessen in den Erftaltstuben fanden lebhafte Gespräche und beste Unterhaltung ihre Fortsetzung. Für die Klassenkameraden und deren Partner bedankte sich Benno Löffler bei Organisator Josef Löffler für die hervorragende Organisation zweier unvergesslicher Tage. Und Josef Löffler bedankte sich seinerseits für die Teilnahme und das gute Miteinander, verbunden mit dem Wunsch, sich in ein paar Jahren ebenso zahlreich und gesund wiederzusehen. we

