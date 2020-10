Bei einer Schnupperprobe verschiedene Instrumente testen

Schweinberg.Der Musikverein Schweinberg beginnt wieder mit der Ausbildung von Nachwuchsmusikern. Hierzu besteht im Rahmen des Ausbildungsprogramms „MVS for Kids“ am Freitag, 9. Oktober, ab 18 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen die Möglichkeit zum Instrumente testen (Proberaum Schweinberg, Sportplatz). Bei einer anschließenden Schnupperprobe in der Turnhalle können sich Kinder und Eltern um 19 Uhr vom Können der MiniBand überzeugen.

Der Musikverein Schweinberg legt viel Wert auf eine gezielte Nachwuchsförderung und unterstützt die Ausbildung sowohl ideell als auch finanziell. Die musikalische Ausbildung erfolgt in Kooperation mit der Musikschule Hardheim. Neueinsteigern wird kostenlos ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt.

Ergänzend zur Instrumentalausbildung bereitet der Verein seine Nachwuchsmusiker im Rahmen des Theorieunterrichts auf die Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes vor.

Dass die intensive Jugendarbeit des MVS Früchte trägt, zeigt die tolle Entwicklung seiner MiniBand. Aktuell zählt das Nachwuchsensemble rund 30 Musiker, Tendenz steigend. Proben finden freitags von 19 bis 20.30 Uhr statt. Natürlich kommt neben den wöchentlichen Proben auch der Spaß nicht zu kurz: Neben verschiedenen Ausflügen wird auch beim alljährlichen Probewochenende das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.

Informationen zur Nachwuchsarbeit des Musikvereins sowie Anmeldungen zum Instrumente testen oder Besuch einer MiniBand-Probe bei Martina Volk (Telefon 06283/ 225457, E-Mail: jugend@mv-schweinberg.de).

