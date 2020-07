„Bei einer Mediation eine gemeinsame Lösung erarbeiten“

Die Entscheidung, dass der Gemeinderat den Einwohnerantrag auf Vorschlag der Verwaltung als unzulässig ablehnt, und die Bitte um Berücksichtigung der Belange der 200 Anwohner egal ist, überrascht nicht. Dass die Bundesbauordnung dem Gemeinderat die Entscheidung der Frage des Einvernehmens zu einem Bauantrag überträgt und gleichzeitig nur eine Entscheidung zulässt, überrascht schon, da hat sich der Gesetzgeber was tolles einfallen lassen.

Nachdem Herr Rohm sein Vortrags- und Hausrecht dazu benutzt, dass ich mich auf Angriffe auf meine Person nur unter Missachtung des Hausrechts äußern kann, antworte ich auf diesem Wege:

Mit dem Schreiben, das auch ich am Schnitzweg gesehen habe und welches das Verkehrsschild „Verbot für Fußgänger“ zitiert, habe ich nichts zu tun. Wer das Gegenteil behauptet, sollte mit einer Anzeige wegen übler Nachrede rechnen. Ich habe wiederholt Stellungnahmen und Unterschriftenlisten öffentlich ausgelegt, und jedes von mir verfasste Schreiben habe ich namentlich gekennzeichnet.

Auch habe ich mehrfach betont, dass ich das Bauvorhaben Steingasse 14 nicht verhindern will. Deshalb habe ich versucht, mit dem Bauherrn Kontakt aufzunehmen, um mit ihm gemeinsam eine Lösung der verfahrenen Situation zu finden, habe ihm geschrieben und ihm meinen Respekt in Bezug auf den Ausbau seines Hauses ausgedrückt.

In einem persönlichen Gespräch, zu dem er mich am Sonntag freundlicherweise aufgesucht hat, haben wir uns ausgetauscht und bleiben in Kontakt. Es liegt mir fern, ihm oder seiner Familie Unglück zu wünschen. Dass ausgerechnet ich ein Schild „Verbot für Fußgänger“ am Schnitzweg aufgehängt haben soll, ist nicht witzig, und wenn Herr Rohm seinen Gegnern in der politischen Auseinandersetzung Hetze vorwirft, fällt dies auf ihn selbst zurück.

Herr Rohm streut das Märchen, dass diejenigen, die die Gartenwegle erhalten wollen, schuld sein werden, wenn der Erfapark nicht renoviert werden kann. Dabei hat er selbst durch sein eigenes Vorgehen die Ursachen für die verfahrene Situation gesetzt.

Er verknüpft zur Durchsetzung anderer Interessen die Sanierung des Erfaparks mit dem Wegerecht der Anlieger, um diese mit einer Umlegung enteignen zu können. Er hat im Verteidigungsministerium mit billigen Bauplätzen geworben, die die jetzigen Eigentümer „subventionieren“ sollen – Vertrauen schafft das nicht.

Der Vorschlag, die Zuwegung über einen gemeindeeigenen Weg zu ermöglichen, ist nicht akzeptabel. Zum Schluss ist das Wegerecht weg und die Gemeinde schließt ihren Weg? Nein Danke.

Der Bundesgerichtshof hat im Frühjahr erneut erklärt, dass ein gewohnheitsrechtliches Wegerecht gleiche Rechtskraft hat wie ein Gesetz – und hat die Bedingungen dafür abschließend zusammen gefasst. Ob diese hier vorliegen, entscheidet, auch wenn es ihm nicht gefällt, nicht Herr Rohm, sondern gegebenenfalls die zuständigen Gerichte. Und dass die Eigentümer der Grundstücke auf ihre Rechte verzichten, sollte niemand erwarten. Herr Rohm muss sich nun entscheiden, ob er weiterhin Teil des Problems sein und den Karren endgültig an die Wand fahren will, oder ein Teil der Lösung.

Ich fordere die Gemeinde Hardheim und die Investoren auf, endlich mit und nicht nur über die Betroffenen zu reden.

Laden Sie, Herr Bürgermeister, den Bauherrn und dessen rechtliche Vertreter, die Investorengruppe und Vertreter der Eigentümer von Grundstücken der Hofackergärten und Einwender zu einer Mediation ein, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.

Noch wäre dies zeitnah möglich, wenn Gerichte urteilen müssen, ist auf absehbare Zeit keine Lösung in Sicht.

