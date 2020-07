Bäcker und Bäckereifachverkäuferinnen erfolgreich

Neckar-Odenwald-Kreis.Vier Azubis im Bäckerhandwerk und zwei im Beruf der Bäckereifachverkäuferin bewiesen in der Gesellenprüfung am Montag, dass sie den Anforderungen des Berufs vollauf gerecht werden. Unter Leitung des Prüfungsvorsitzenden Hans Jürgen Kaufmann mit den Beisitzern Karlheinz Frank, Alfred Seitz, Selma Troißler und Irina Vogel sowie den Lehrerbeisitzern Stefan Galm und Patrick Weber zeigten die Prüflinge überzeugend, was sie in den drei Jahren ihrer Ausbildung gelernt haben. Die Bäcker hatten den Auftrag, für eine Tagung Backwaren zu liefern und dafür ihren Arbeitsablauf selbstständig zu gestalten und natürlich den Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Gesichtspunkte der Hygiene einzuhalten. „Bestellt“ waren Kleingebäcke, pikante Snacks, herzhaftes Sauerteigbrot sowie ein Dekorbrot und eine Cremetorte. Die Bäckereiverkäuferinnen mussten dagegen Kunden beraten, Waren verkaufen, ebenso wie warme Snacks herstellen und verpacken sowie Bestellungen aufnehmen und Rechnungen erstellen. Peter Schlär als Obermeister der Bäckerinnung Neckar-Odenwald zeigte sich stolz über die Leistung der Prüflinge und gratulierte den Bäckern Janik Link (Bäckerei Schlär Mudau), Jeremy Trabold (Bäckerei Trabold Osterburken), Leonie Schönig (Bäckerei Müssig Walldürn) und Ingo Steinbock (Bäckerei Gärtnersmühle Hardheim) sowie den Bäckereifachverkäuferinnen Mareike Gramlich (Bäckerei Slepkowitz Hettingen) und Alina Mayer (Bäckerei Englert Dallau). Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020