Ausweichmanöver endet für 57-Jährigen im Krankenhaus

Hardheim/Schweinberg.Beim Versuch, einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, ist am Dienstag ein 57-Jähriger mit seinem Kleinbus auf der B 27 zwischen Hardheim und Schweinberg ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. In einen angrenzenden Acker überschlug sich der Fiat Ducato und blieb auf dem Dach liegen. Gegen 14.40 Uhr war der 57-Jährige von Hardheim kommend in Richtung Schweinberg unterwegs, als

