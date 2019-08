Auftakt mit „Die Vermessung der Welt“

Hardheim.Mit Schwung, Pep und spielfreudigen Akteuren wartete die Badische Landesbühne bei ihrer Freilichtaufführung von „Don Camillo und Peppone“ auf dem Hardheimer Schlossplatz auf. Die zahlreichen Zuschauer der höchst unterhaltsamen Aufführung konnten bei der Gelegenheit auch das in der kommenden Spielzeit für Hardheim vorgesehene Theaterprogramm zur Kenntnis nehmen.

Wie dieses Programm unter dem Spielzeit-Motto „Weltgeschichten“ ankommt, wird mit Spannung erwartet. Es handelt sich um moderne, anspruchsvolle Werke für „echt“ Theaterinteressierte. Los geht es mit „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann am Donnerstag, 31. Oktober. Mit hintergründigem Humor beschreibt der Autor das Leben des Naturforschers Alexander von Humboldt und des Mathematikers Carl Friedrich Gauß, der die Krümmung des Raumes von seinem Schreibtisch aus bewies.

In Bettina Wilperts Werk „Nichts, was uns passiert“ können die Besucher am Donnerstag, 5. Dezember, erleben, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat, und wie die Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht. Am Donnerstag, 26. März, gibt es „Das Schmuckstück“ von Pierre Barillet und Jean Pierre Grédy, eine temporeiche Boulevardkomödie über Emanzipation und Frauenpower mit live gesungenen Chansons auf der Bühne.

Es folgt „Welt am Draht“ von Rainer Werner Fassbinder und Fritz Müller Scherz am Donnerstag, 14. Mai; eine packende Mischung aus Krimi und Science Fiction, die verschiedene Wirklichkeitsebenen verblüffend spannend und klar zu verbinden weiß.

Das Freilichtstück „Das Sparschwein“ des französischen Autors Eugène Labiche (1815 bis 1888) beschließt die Saison am Donnerstag, 2. Juli.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Erftal-Halle, die Freilichtaufführung auf dem Schlossplatz um 20.30 Uhr. Zwei geschlossene Schulvorstellungen gibt es ebenfalls. Abonnements können im Rathaus bei A. Mayerhöfer bestellt werden, den Vorverkauf für die einzelnen Stücke übernimmt das Schreibwarengeschäft und Fotostudio Xana, Bürgermeister-Henn-Straße 14.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019