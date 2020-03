Aufstellungsappell mit Annegret Kramp-Karrenbauer

Die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird an der Indienststellung des neuen Panzer-Bataillons 363 in Hardheim teilnehmen. Das teilten am Mittwochnachmittag die CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken den FN mit. Das Bild entstand im November im Rahmen eines Pressetermins in der Carl-Schurz-Kaserne.