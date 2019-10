Hardheim.Gut besucht war der vom Kreisverband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr mit Oberstleutnant d. R. Wilfried Meissner und der Reservistenkameradschaft Hardheim sowie der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Sektion Taubertal, mit Oberstleutnant a. D. Wolfgang Krayer initiierte Vortrag in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim.

Der Historiker und Reserveoffizier Dr. Frank Bauer befasste sich dabei mit dem Thema „40 Jahre nach dem Nato-Doppelbeschluss“ und der Antwort auf die Frage, ob dieser „ein sicherheitspolitisches Vorbild für 2019“ sein kann.

Einleitende Grußworte übernahm Oberstleutnant a. D. Wolfgang Krayer. „Heute ist vieles im Umbruch“, so Krayer, der die dringend notwendige Verlässlichkeit betonte, die er insbesondere bei Amerika vermisse. Er ließ wissen, dass der Referent einen Teil der Ausbildung zum Flugabwehroffizier im damaligen Flugabwehrregiment in Hardheim absolviert hat.

Nach mehreren Stationen bei der Bundeswehr wurde Dr. Bauer 1991 vom militärischen Dienst freigestellt und studierte Geschichte. Nach weiteren Stationen und seiner Ausbildung zum Gymnasiallehrer trat er in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg ein.

Dr. Bauer ließ eine aufschlussreiche Auseinandersetzung mit dem Thema folgen. Die Besucher wurden daran erinnert, dass es aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem Militarismus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst von verschiedener Seite Widerständen gegen die Gründung neuer deutscher Streitkräfte gab.

In den folgenden Jahren hätten aber die Stimmen zugenommen, die auch mit Blick auf die Gegebenheiten in der DDR eine Bewaffnung der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland gefordert hätten.

Die Geburtsstunde der Bundeswehr selbst schlug schließlich am 12. November 1955, als den ersten Soldaten ihre Ernennungsurkunde überreicht wurde.

Vor allem der hilfreiche Einsatz der Bundeswehr bei der Flutkatastrophe in Hamburg verhalf zu deren positiver Einschätzung, so der Referent.

Der „Kalte Krieg“ sei mit Geburtshelfer der Bundeswehr gewesen. Die bipolare Situation zwischen USA und UdSSR und das erzielte Gleichgewicht zwischen den beiden stufte der Referent als „gut für den Weltfrieden“ ein. Die Rede war auch immer wieder von den Reaktionen in der Bevölkerung auf die jeweilige Politik, so auch von den sozialen Bewegungen und der linksgerichteten gesellschaftskritischen Bewegung in der Bundesrepublik. Die neue Eiszeit im „Kalten Krieg“ hatte den Nato-Doppelbeschluss zu Folge, so der Referent, der dessen Inhalte ebenso beschrieb wie die daraus resultierende neue Friedensbewegung zusammen mit der neu gegründeten Partei „Die Grünen“, die den Rüstungswettlauf und dessen Umsetzung entschieden ablehnte, aber die Stationierung von Raketen und Marschflugkörpern nicht verhindern konnten.

Deutlich gemacht wurde die 1985 von der Sowjetunion angebotene atomare Abrüstung und der 1987 vereinbarte Rückzug im INF-Vertrag mit Vernichtung und Produktionsverbot all ihrer atomar bestückbaren, landgestützten Flugkörper mit bestimmten Reichweiten.

Dieser Vertrag wurde als Baustein europäischer Sicherheit eingestuft, der allerdings von der US-Regierung gekündigt und am 2. August dieses Jahres von den USA und Russland offiziell als beendet erklärt wurde. Damit verband der Referent den Hinweis auf neue Akteure wie China, Indien, Iran, Pakistan, Nordkorea in einer multipolaren Welt.

Den Ausführungen des Referenten ließ Wolfgang Krayer von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik seine Bewertung der Perspektive folgen und ging von der Ansicht aus, dass es eine neue Aufrüstung nicht geben werde, auch wenn die einseitige Kündigung des INF-Vertrags für eine neue Situation sorge. Z

