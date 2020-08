Aufregendes Theatererlebnis

Hardheim.Die kleinen und großen Zuschauer erwartet am Dienstag, 18. August, um 15.30 Uhr auf dem Freigelände des „Bahnhof 1910“ ein aufregendes und lustiges Theatererlebnis mit so manchen Überraschungen: „Kasperle & die Piraten“. Das Programm dauert etwa 40 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Einlass ist zirka 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Die Aufführungen findet unter Einhaltung der aktuellen Regelungen statt. Anmeldung unter www.kindertheater-papiermond.de/tickets/. Fragen an das Theatermobil, Telefon 0172/9724456. Für den Fall, dass ungünstige Wetterverhältnisse herrschen, findet die Vorstellung drinnen statt.

