Aufenthalt mit kulturellem Programm und vielen Sehenswürdigkeiten

Hardheim/Buchen.Die Teilnehmer der Bodenseefahrt der Volkshochschul-Außenstelle Hardheim erlebten bei günstiger Witterung im Rahmen der „Bregenzer Festspiele“ die mitreißende Aufführung der Oper „Rigoletto“ mit der aussagestarken Musik von Guiseppe Verdi in dem gigantisch anmutenden Bühnenbild mit dem riesigen, den Bodensee weithin überragenden Kopf des Rigoletto. Darüber hinaus kamen sie im voll besetzten Festspielhaus in den Genuss des exzellenten Orchesterkonzerts der Wiener Symphoniker mit zwei Werken von Johannes Brahms. Dessen Musik brachten die Musiker in höchst bewundernswerter Form unter der Leitung ihres Dirigenten Philippe Jordan zur Geltung und sorgten damit für musikalischen Höchstgenuss.

Beeindruckend und aufschlussreich war die Führung durch die mächtigen Kulissen mit all ihren technischen Einrichtungen. Das dort Geleistete und Geschaffene nahmen die Besucher mit Bewunderung zur Kenntnis.

Zum mehrtägigen Aufenthalt am Bodensee gehörten gemäß der Anregung und Planung des Hardheimer VHS-Leiters Besuch und Führung in Stein am Rhein. Besucht wurde auch das Schloss Arenenberg auf den Hügeln über dem Bodensee. Die Führung dort und die Fahrt am Ufer des Bodensees entlang erweiterte den Wissenskreis der Teilnehmer, die von der örtlichen Begleiterin noch manch Interessantes zur Schweiz aus Vergangenheit und Gegenwart erfuhren. Dafür sorgten auch Elmar Zegewitz von der VHS und der Busfahrer. Am Tag der Rückfahrt schließlich wurden Eindrücke vom Unesco-Weltkulturerbe Unteruhldingen mitgenommen, ebenso wie von der spätbarocken Klosterkirche Birnau.

Vorfreude kam bereits auf, als der Hinweis auf die Aufführung der Oper „Madame Butterfly“ erfolgte, die ab der Spielzeit 2021/22 auf der Seebühne zu sehen sein wird. Z

