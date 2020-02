„Auf den Josefsmarkt freuen wir uns alle ganz besonders“, erklärte der Vorsitzende des BdS und fügte im Gespräch mit den FN hinzu, dass dieser Markt „der Startschuss in den Frühling“ sei.

Hardheim. „Auf die Plätze, Frühling, los!“: So lautet in diesem Jahr das Motto des Josefsmarktes. Die Traditionsveranstaltung der Gemeinde Hardheim findet am Sonntag, 22. März, auf dem Schlossplatz statt.

Gelungenes Miteinander

„Wir haben ein schönes Programm auf die Beine gestellt“, verriet der Vorsitzende des Bund der Selbstständigen (BdS), Elmar Günther, bei einem Gespräch mit den FN. Und nutzte dabei die Gelegenheit, das Engagement der „Arbeitsgruppe Josefsmarkt“ zu loben, der neben ihm weitere Mitglieder des BdS, aber auch Gemeinderäte sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Aktive verschiedener Hardheimer Vereine angehören. „Stark eingebracht“ hat sich nach Angaben Günthers auch die Gemeinde – „ein gelungenes Miteinander“.

Die Arbeitsgruppe „Zukunft Hardheimer Josefsmarkt“, wie sie mit vollem Namen heißt, hatte sich im Oktober gebildet. Und seither „viel gearbeitet“, um den Gästen aus nah und fern an diesem besonderen Wochenende im März auch etwas Besonderes zu bieten. „Jeder hat seinen Teil beigetragen.“

Wichtig war dem Organisationsteam unter anderem, dass „so viele ortsansässige Vereine und Firmen wie möglich beim Josefsmarkt mit von der Partie sind. Und: Auch die Schule soll profitieren“, so Günther.

So viel Ortsgeschehen wie möglich

Darüber hinaus legten die Macher Wert darauf, dass bei der Traditionsveranstaltung „so viel Ortsgeschehen als irgend möglich mit einbezogen wird“.

Deshalb werden beispielsweise bei der Spiele-Rallye nicht nur Aufgaben an den Ständen von Vereinen und Betrieben auf dem Schlossplatz zu lösen sein, sondern erfordern auch Abstecher in die Geschäfte der Erftalmetropole, denn: An besagtem Josefsmarkt-Sonntag ist in Hardheim zugleich auch verkaufsoffener Sonntag.

Bevor die Geschäfte um 13 Uhr ihre Pforten öffnen werden, wird aber schon einiges geboten (siehe Programm): Zu den Höhepunkten auf Schlossplatz und dem Parkplatz Würzburger Straße zählen die Autoschauer der Hardheimer Autohäuser und der Krämermarkt. Bei Letzterem werden neben „Frühlingsdeko“ unter anderem auch Süß- und Spielwaren sowie allerlei Kulinarisches im Angebot sein.

Sehenswert wird sicherlich das historische Marktspektakel auf dem Schlossplatz mit dem Laienspiel von der Verleihung des Marktrechts unter der Leitung der Kolpingsfamilie Hardheim.

Nicht zu vergessen: die bereits erwähnte Spiele-Rallye.

Offiziell eröffnet wird der Josefsmarkt am Sonntag, 22. März, um 11.30 Uhr durch Bürgermeister Volker Rohm und BdS-Vorsitzenden Elmar Günther auf der Treppe zur „Alten Realschule“. Dabei habe man in diesem Jahr bewusst auf den Fassbieranstich verzichtet. Eine weitere Neuerung: Es wird dabei keine Musik gespielt.

Los geht es bereits am Freitag

Das Josefsmarkt-Wochenende wird eingeleitet durch den Ehrungsabend der Gemeinde Hardheim am Freitag, 20. März, um 19 Uhr in der Erftalhalle.

Am Samstag, 21. März, bietet die BdS-Erlebnistour die Gelegenheit, Hardheim bei einem Rundgang mal etwas anders zu entdecken. Von 15 bis 17 Uhr übernimmt an diesem Tag der Gesangverein Liederkranz die Bewirtung im „Alten Kindergarten“. Den Ausklang bildet ab 18 Uhr ein „Smoker-Abend“. Dabei bieten Gesangverein Liederkranz und IG Mühlenradweg e.V. im Rahmen eines unterhaltsamen Abends ein Menü an, bei dem unter anderem auch ein Smoker-Grill zum Einsatz kommen wird.

Am Montag, 23. März, können alle Interessierten das Marktgeschehen von 14 bis 23 Uhr im „Alten Kindergarten“ Revue passieren lassen – auch dabei wird der Gesangverein Liederkranz für die Bewirtung sorgen.

„Nach dem Josefsmarkt ist vor dem Josefsmarkt“, blickte Josef Günther schon in die Zukunft und verriet: „Wenn die diesjährige Veranstaltung rum ist, werden wir eine scharfe Manöverkritik üben, um fürs nächste Jahr bestens vorbereitet zu sein.

Aber jetzt freuen sich erst mal alle auf die diesjährige Auflage. Bei der laut Elmar Günther im Übrigen selbst Regen dem Festgeschehen nichts anhaben könnte, denn: Wir sind annähernd wetterfest“, so der BdS-Vorsitzende, der betont, dass der Josefsmarkt für alle am Marktgeschehen beteiligten Hardheimer Geschäfte und Vereine „elementar wichtig“ sei.

In diesem Sinne: „Auf die Plätze, Frühling, los!“

