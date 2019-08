Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück der Erde

Dornberg.Reiterferien fanden von Dienstag bis Freitag auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg unter Leitung von Annette Odenwald statt.

Dabei hatten nicht nur die elf Teilnehmer viel Spaß, sondern auch die einsatzfreudigen Helferinnen. Sie genossen die Reiterferien mit abwechslungsreichem Programm bis hin zur Einstudierung eines Showtanzes unter der Leitung von Alina Odenwald – und schwärmten davon, in den zurückliegenden Tagen ihr Glück auf dem Rücken der Pferde gefunden und tolle Gemeinschaft erlebt zu haben.

Während des Unterrichts von Annette Odenwald bekamen die Teilnehmerinnen alles Wissenswerte rund um das Pferd in Theorie und Praxis verdeutlicht. Erlernt werden durften Zügelspiel und Führtraining ebenso wie Voltigieren mit Übungen in Schritt und Trab als Vorbereitung auf das spätere Reiten. Auf dem Programm standen darüber hinaus Gleichgewichtsübungen, das Freireiten und die Bewältigung eines Trainingsparcours.

Aber auch kreative Aktivitäten, wie die Gestaltung von T-Shirts, wurden angeboten.

Nachdem im Verlauf des Donnerstags alle notwendigen organisatorischen Vorbereitungen getroffen waren, war die Freude auf die „Abschlussvorstellung“ groß. Dabei zeigten die Teilnehmer, was sie im Verlauf der Reitertage erlernt hatten.

Vor allem wurde veranschaulicht, wie sich mit Pferden und Shettys ein anspruchsvoller Parcours mit Hindernissen bewältigten lässt. Die Vorführungen und die Leistungen der Kinder wurden mit wohlwollendem Beifall bedacht.

Beim anschließenden Beisammensein präsentierten sich Kursteilnehmer und Helfer mit ihren von Alina Odenwald einstudierten Showtänzen. Urkunden, Dank und Anerkennung gingen von Anette Odenwald an die Kursteilnehmer sowie an Maria Odenwald und Markus Englert für die von den Kindern hoch gelobten Mahlzeiten sowie an die Helferinnen Lena Sensbach, Tabea Alter, Melanie Böhrer, Nia Sans, Laura Thermann, Chantal Merz, Alina Englert, Celine Löffler und Vanessa Schwebmeyer. Z

