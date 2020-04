Hardheim/Walldürn.Eine Ära endete am Dienstag beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: Nach mehr als 20 Jahren an vorderster Front verabschiedete sich Ludwig Schön (65) in den Ruhestand. Seine Nachfolge als Verwaltungsleiter hat der langjährige Hauptamtsleiter der Gemeinde Hardheim, Lothar Beger (52), angetreten. Der Stabwechsel erfolgte wegen der Coronakrise ohne großes Aufhebens.

„Die Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht, sie war mitunter herausfordernd, aber immer sehr erfüllend“, sagt Ludwig Schön. Sein Dank galt den politisch Verantwortlichen, allen voran den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden, sowie den rund 200 Mitarbeitern: „Ohne deren guten Arbeit in allen Bereichen – von der Pflege, über Verwaltung und technischen Dienst bis hin zur Küche – würden das Krankenhaus und das Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn heute nicht so gut dastehen.“

Großer Anteil an Entwicklung

„Um die Zukunft der beiden Häuser ist mir deshalb auch nicht bange: Wir sind gut aufgestellt“, betonte Schön, der an der erfolgreichen Entwicklung des Krankenhausverbandes in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten großen Anteil hat. Sein Wunsch zum Abschied: Seinem Nachfolger, der alle Voraussetzungen für das Amt mitbringe, sollten die Vertreter der politischen Gremien und die Mitarbeiter das gleiche Vertrauen entgegenbringen wie sie es ihm gegenüber getan hätten.

„Wir hätten uns natürlich einen etwas anderen Übergang gewünscht“, betonte Lothar Beger, der seit Februar gemeinsam mit Ludwig Schön gearbeitet hat und ab dem 1. April die alleinige Verantwortung trägt. Doch das Coronavirus habe den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn diese Krise aber eine positive Seite habe, dann diese: Man merke in solchen Situationen schneller, was gut funktioniert, und wo es in den Abläufen Handlungsbedarf gebe.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die sehr abwechslungsreich und sehr vielschichtig – mit zwei unterschiedlichen Einrichtungen – ist“, erklärte Lothar Beger. Er richtete den Blick auf die Mitarbeiter, die durchweg hoch motiviert seien, und mit denen die Arbeit viel Freude bereite – auch in solch herausfordernden Zeiten wie diesen.

