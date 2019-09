Anträge erhielten die Zustimmung

Hardheim.Mehrere Bauanträge standen am Montag auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses der Gemeinde Hardheim. Dem Neubau von zwei Lagerhallen in der Hardheimer Adolf-Seeber-Straße stimmte das Gremium bei einer Gegenstimme zu. Die erste Halle ist 40 auf 21 Meter groß, die zweite 21 auf 14 Meter. Auf dem Baugrundstück sind acht Stellplätze vorgesehen.

Auf Verkehr aufmerksam gemacht

Gremiumsmitglied Jürgen Schretzmann wollte wissen, wann das Bürogebäude errichtet wird. Bürgermeister Volker Rohm erinnerte an die Vorstellung des Bauherrn in der Klausurtagung vom Februar 2019 und teilt hierzu mit, dass die zweite Halle wegen Vermietung jetzt doch früher errichtet werde und deshalb das Bürogebäude zu einem späteren Zeitpunkt geplant sei. Siegfried Horn monierte, dass die Stellplätze direkt an der Straße platziert sind und die Fahrzeuge dann alle rückwärts auf die Straße fahren. Hermann Schwinn machte auf die in diesem Bereich abgestellten Lkw aufmerksam, die ein Befahren der dortigen Wege zu den landwirtschaftlichen Grundstücken erschweren. Gegebenenfalls solle hier über ein Parkverbot nachgedacht werden.

Einstimmig fiel das Votum aus für den Abbruch des vorhandenen Satteldaches mit Teilabbruch von Wänden sowie den Neubau eines Pultdaches in der Walldürner Straße in Hardheim. Einhellige Zustimmung erhielten auch der Neubau eines Wohnhauses und einer Doppelgarage in der Straße „Achtzehnmorgen“ in Schweinberg, der Bau eines Carports mit offenen Seitenwänden in der Schweinberger Lindenstraße sowie die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung als Ersatzbau für ein Bestandsgebäude in der Straße „Zur Kreuzstraße“ in Schweinberg.

