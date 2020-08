Ansprechende Zeitreise in der Musik

Evergreens wie „Hit the road Jack!“ oder Chartstürmer wie Ed Sheerans „I see fire“ spielte die Band „TONeART“ am Samstag in Hardheim. Das Konzert wurde kurzfristig organisiert.

Hardheim. Freude über das spontane Konzert der Band „TONeART“ am Samstag im Hardheimer „Bahnhof 1910“ ließ der gute Besuch von Musikfreunden deutlich werden. Bernadette Balles verband ihr Grußwort mit dem Hinweis, dass bei allem Genuss der zu erwartenden Musik und Songs zwar auf jeglichen Tanz verzichtet werden müsse, aber immerhin die Anregung zu individueller Bewegung nach den Klängen der Band denkbar sei.

Dem kamen die Besucher dank des breitgefächerten Musikangebotes der Band, die Klassiker und Erfolgstitel aktueller Interpreten spielten, gerne nach.

Motto für Auftritt

Den Musikern rund um die gesangliche überzeugende Sängerin Christiane war es wichtig, passende Songs für ihr gewähltes Motto „Better World Soul Music“ zu präsentieren.

Klassiker von Sting

So folgten berühmte Nummern von Musikgrößen wie Ray Charles („Hit the road Jack!“) oder Gloria Gaynor („I am what I am“). Des Weiteren wurden Musikhits wie „You are not the one for me“ oder das schwungvolle „Memories bring back you“ vorgetragen. Rhythmisch und stimmlich besonders akzentuiert erklang zudem „I feel like a woman“und aufmerksam verfolgt wurde unter anderem der Sting-Klassiker „Englishman in New York“ mit seiner besonderen Entstehungsgeschichte. „I see fire“ von Ed Sheeran, „Shape of my heart“ von Sting, „Ride Sally Ride“ von Al Green und weitere Titel verschiedenster Interpreten rundeten das ansprechende Programm von „TONeART“ auf der Hardheimer Bühne ab. Der anerkennende Beifall bewies, dass die Besucher dieses Spontankonzert in der angenehmen Atmosphäre des Freigeländes um den alten Bahnhof besonders genossen haben.

