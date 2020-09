Ankunft sorgte für ein „Gänsehautfeeling“

Ein „Panzer – Hurra!“, der Schlachtruf der Panzertruppe, war an diesem Donnerstag in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim zu hören. Zuvor hatte Bataillonskommandeur Pascal Pane (links) den ersten Kampfpanzer als Kommandant auf das Bundeswehrgelände geführt. Drei weitere vom Typ „Leopard 2 A6“ sowie ein Bergepanzer folgten an diesem Tag.