An Jung und Alt gedacht

Hardheim.Mit einem „herzlichen Dank“ an die Spender beschloss der Hardheimer Gemeinderat die Annahme folgender Zuwendungen: 197,99 sowie 181,23 Euro als Sachspenden für Schulobst vom Hofladen Baumann in Sonderriet; 1740 Euro für die Neuerrichtung des Spielplatzes am Sportplatz in Bretzingen aus einer Elterninitiative („Spielplatzaktion“); 2500 Euro für die Durchführung zusätzlichen Schwimmunterrichts für das Schuljahr 2019/20 durch die Arnold-Hollerbach-Stiftung sowie 10 000 Euro vom Badischen Gemeindeversicherungsverband als Kommunalversicherer für die anteilige Finanzierung des neuen Mannschaftstransportwagens für die Abteilungswehr Gerichtstetten. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019