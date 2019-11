Am Steinernen Turm rollen seit Wochenbeginn die Bagger

Hardheim.Seit Montag rollen die Bagger: Im Herzen Hardheims – auf der Freifläche zwischen dem Steinernen Turm und der Holzgasse – wird in den kommenden Monaten ein modernes, viergeschossiges Gebäude der Hollerbach-Bau GmbH mit acht Wohnungen und Garagenstellplätzen entstehen. Die Wohnungen, darunter zwei Penthousewohnungen (Fläche: 97 bis 105 Quadratmeter), sollen eine hochwertige, moderne Ausstattung erhalten und barrierefrei sein. Neben einem Aufzug wird es eine Tiefgarage geben, darüber hinaus Kellerabteile sowie Fahrradstellplätze.

Bewegung in das Projekt war mit der Baugenehmigung gekommen, welche die Hollerbach-Gruppe im Dezember 2018 vom Gemeindeverwaltungsverband bekommen hatte. Mit dem Geländeerwerb von Hollerbach einhergegangen war „ein umfangreiches Gesamtpaket an Grundstückstauschen“, hatte Bürgermeister Volker Rohm Ende des vergangenen Jahres gegenüber den FN erklärt. Das Areal in der Holzgasse gehörte nämlich der Gemeinde. mem

