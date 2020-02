Am Biberbau vorbei gewandert

Hardheim.29 Wanderer marschierten bei Sonnenschein am Sonntagnachmittag ab Schlossplatz zum Wurmberg, oberhalb des Depots, durch das Heuholz und dem Engelsberg zur größeren Rast nach Schweinberg.

Dort stießen einige der früheren, aktiven Klübler hinzu

Nach der ersten Etappe ging es auf dem Bauernweg direkt zurück nach Hardheim. Am Biberbau konnte man nasse Füße bekommen.

Die nächste Wanderung ist am Sonntag, 8. März, mit dem Bus, 9 Uhr an der Post in der Rückersbacher Schlucht im Spessart. Der Odenwaldklub Dieburg erwartet die Hardheimer zu einer schönen Rundwanderung. Rucksackverpflegung ist mitzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020