Am Bergfried in Schweinberg ist immer etwas zu tun

Schweinberg.„Die Arbeit geht uns nicht aus“, war der Tenor des Vorsitzenden Arnold Knörzer in der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Schweinberg am Samstag im „Grünen Baum“. Dies vor allem mit Blick auf die als dringend notwendig eingestuften, neuerlichen Maßnahmen zur Burgkronenrenovierung sowie weitere Vorhaben. Andererseits herrschten ob der im abgelaufenen Vereinsjahr erbrachten Leistungen Freude und Zufriedenheit.

Gemäß der neuen Satzung fand die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins erstmals zu Beginn des Jahres statt. Im Anschluss an das Totengedenken trug Schriftführer Christian Sauer den Bericht über das Geschehen und die im Verlauf des letzten Jahres geleistete Vereinsarbeit vor. Dazu gehörten der Umbau des alten Friedhofs zu einem Mehrgenerationen-Spielplatz sowie der anstehende Besuch von Borussia Dortmund durch den Heimatverein.

Um eine Überforderung der Mitglieder zu vermeiden, wurde die Zahl vereinseigener Vorhaben reduziert und beschlossen, das Herbstfest in anderer Form durchzuführen. Allerdings zeichnete der Heimatverein verantwortlich für die Sitzungen der Vereinsvertreter sowie die Durchführung der Winterwanderung und des Maibaumstellens. Dazu ließ Christian Sauer ebenso Einzelheiten folgen wie zum Verlauf des Herbstfestes und der damit verbundenen Einweihung des neuen Spielplatzes bei schlechter Witterung. Die üblichen Säuberungs- und Pflegemaßnahmen – unter anderem in der Burg – wurden, wie vorgesehen, durchgeführt.

Der Schriftführer richtete danac den Blick auf das neu begonnene Vereinsjahr. Da steht Folgendes an: Entfernung des Bewuchses auf der Burgkrone des Bergfrieds, Ausfugen der Ringmauer im unteren Bereich, Anbringung einer Informationstafel mit Unterstützung durch Norbert Herberich an der Stadtmauer am neuen Spielplatz mit Hinweisen zur Stadtmauer und zum Stadtrecht. Überarbeitet werden soll die Wandertafel am Ortseingang.

„Geballte Kraft“

Der Kassenbericht von Barbara Greß war wie üblich aufschlussreich und informativ. Die Kassenprüfer Michael Ruttmar und Norbert Herberich bescheinigten ihr eine einwandfreie und anerkennenswerte Führung der Kassengeschäfte.

Nach der Entlastung des Vorstandes würdigte Ortsvorsteher Dieter Elbert „die geballte Kraft von Bürgerschaft und Vereinen“, über deren gemeinsam erbrachte Leistungen und deren bürgerschaftliches Engagement er stolz sei. Innerhalb dieser Gemeinschaft sei der Heimatverein eine „feste Größe“.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Peter Faul im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigt und Florian Pogorzelski zum Nachfolger des nach 18-jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidenden Schriftführers Christian Sauer gewählt. Zweiter Beirat ist Norbert Schmitt, vierter Beirat Johann Neuwirth und dritter Beirat in der Nachfolge von Florian Pogorzelski ist Jörg Schwab. In ihrem Amt als Kassenprüfer bestätigt wurden Michael Ruttmar und Norbert Herberich.

In Anerkennung seiner wiederholten Einsatzbereitschaft im Heimatverein dankte Vorsitzender Knörzer Josef Schweizer, ehe er das positive Wirken von Christian Sauer in und für den Heimatverein würdigte. Sauer gehörte seit 2001 als Schriftführer dem Vorstand an. „Seine Erfahrung und sein Rat waren gefragt“, so Knörzer bei der Überreichung eines Geschenkes. Man habe Verständnis dafür, dass Christian Sauer auf dem Weg vom Junggesellen zum Familienvater Walldürn als neuen Lebensmittelpunkt gewählt habe.

Bürgermeister Volker Rohm betonte, dass die Leistungen und Erfolge in Schweinberg im Verlauf des letzten Jahres auch in Hardheim anerkannt und gelobt wurden. Der Rathauschef sprach den Unterschied zwischen einem Museumsverein und einem Heimatverein wie dem in Schweinberg an und verband damit Betrachtungen zu dessen Zielen und Bemühungen um den „Lebensraum Heimat“.

In diesem Zusammenhang kam Rohm auch auf die Bemühungen um die Heimat durch den „Verein Burglandschaft Spessart-Odenwald““ und dessen Aktivitäten und Ziele zu sprechen.

In Verbindung mit den vom Vorsitzenden Arnold Knörzer präsentierten Bildern aus dem Jahresgeschehen des Heimatvereins Schweinberg wurden auch die durch den erneuten Bewuchs der Burgkrone des Bergfrieds notwendigen Maßnahmen zu deren Beseitigung ersichtlich gemacht. Z

