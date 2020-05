Alter Radlader wird ersetzt

Hardheim.„Schlappe 38 Jahre alt“ ist der alte Bauhof-Radlader, Fabrikat „Kramer“ (Baujahr 1982). Wie bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung bekanntgegeben, ist er kurzfristig ausgefallen und kann nicht mehr gefahrlos bedient werden.

Die Nachbargemeinde Höpfingen hat erst kürzlich einen Radlader in der auch für den Bauhof Hardheim benötigten Größenordnung erworben. In diesem Zusammenhang sprach Bürgermeister Rohm bei der Gemeinderatssitzung am Montag in der Erftalmetropole die Synergieeffekte an, die im Falle einer Zusammenarbeit der beiden Bauhöfe Hardheim und Höpfingen diesbezüglich erzielt werden könnten.

Synergieeffekte mit Höpfingen?

Allerdings sei die Frage einer Zusammenlegung noch völlig offen. Da der Radlader laut Rechnungsamtsleiter Bernd Schretzmann für den Bauhof aber „sehr wichtig“ sei, gab das Gremium schließlich geschlossen grünes Licht für die Beschaffung eines gebrauchten JCB-Radladers (Baujahr 2012) mit Palettengabel und Klappschaufel. Das Arbeitsgerät hat rund 1500 Betriebsstunden. Eine Aufnahme für Winterdienstgerätschaften und Kehrmaschine sei vorhanden. Die Bruttokosten belaufen sich auf 31 535 Euro. Ein neuer Radlader hätte nach Angaben von Schretzmann mit rund 59 000 Euro zu Buche geschlagen. mem

