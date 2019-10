Alte Herren unterwegs

Schweinberg.Die Alten Herren des FC Schweinberg besuchten am Wochenende die Martinbrauerei in Marktheidenfeld. Dort nahmen sie zunächst an der von Diplom-Braumeister Stefan Mützel geleiteten Führung teil. Anschließend fand man sich zur Bierprobe in der Braustube ein. Dort glänzte Mützel als Biersommelier und stellte den Teilnehmern drei Sorten vor. Im Anschluss gab es ein Vesper mit dem Hinweis, dass es sich dabei nur um heimische Erzeugnisse handelt. Beim anschließenden Verköstigen so mancher Biersorten mischten sich sowohl Stefan Mützel als auch Susanne Martin, die Leiterin des Innendienstteams, unter die Gäste und suchten das Gespräch. Viel zu schnell verging die Zeit – und die Gruppe musste die Heimreise antreten. Man war sich einig, dass es ein toller Abend war, nicht nur wegen des Bieres, sondern auch wegen der informativen Führung. (ck)

