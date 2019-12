Hardheim/Buchen.Neben einem Aufenthalt am Wallfahrtsort Altötting gehörten auch die Besuche der stimmungsvollen Weihnachtsmärkte in Bad Reichenhall und Landshut zur Adventsreise der VHS-Außenstelle Hardheim. Gleich am Anreisetag genossen die gut 30 Teilnehmer in der St. Anna-Basilika das spektakuläre Adventskonzert unter dem Motto „Alpenländische Weihnacht“.

Die exzellenten gesanglichen Leistungen des Tölzer Knabenchors berührten die Herzen der Zuhörer ebenso wie die warmen und weichen Harfenklänge von Barbara Gasteiger. Schauspieler Christian Wolff bezog sich in seiner Weihnachtsgeschichte auf Erinnerungen an den Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl und gab so den Zuhörern Richtung weisende Gedanken mit auf den Weg.

Am zweiten Tag machten sich die Besucher bei einer Führung unter dem Motto „Altötting – 1250 Jahre Herz Bayerns“ mit allen wichtigen Stätten des Wallfahrtsortes, darunter die Gnadenkapelle mit der „schwarzen“ Madonna und bedeutende Kunstschätze, vertraut.

Nach einem Besuch des Weihnachtsmarkts in Bad Reichenhall waren die Teilnehmer von der Besichtigung der Burg in Burghausen begeistert. Das nahezu intakte Befestigungswerk mit einer Ausdehnung von 1051 Metern war ab dem Jahr 1255 als Zweitresidenz der niederbayerischen Herzöge errichtet worden und stellt die längste Burg der Welt dar.

Während der Rückfahrt nahmen die Teilnehmer Eindrücke vom sehenswerten Landshut und dessen Weihnachtsmarkt mit.

