Aldi darf in die Ortsmitte umziehen

Der bestehende Aldi-Markt will seinen Standort von der Ignaz-Schwinn-Straße am Rande Hardheims in die Ortsmitte, an die Würzburger Straße, verlegen.

Hardheim. „Wir haben das Glück, dass heute zwei Projekte vorgestellt werden, bei denen es darum geht, den Ortskern zu beleben und attraktiver zu gestalten“, erklärte Hardheims Bürgermeister Volker Rohm in der jüngsten Sitzung des

...