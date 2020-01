Aktuelle Personalstärke beeindruckend

Erfeld.Ein beeindruckendes Bild hinsichtlich ihres vielseitigen Wirkens aber ebenso ob ihrer aktuellen Personalstärke, gab die Freiwillige Feuerwehr Erfeld am Freitag im Rahmen ihrer Generalversammlung im Vereinsraum in Erfeld ab.

Kommandant Arnold Horn und seine Mannschaft absolvierten im vergangenen Jahr so viele Termine wie noch nie und auch die gemeinsame Zukunft mit den neu hinzugekommenen Wehrmännern aus Bretzingen ist sehr gut angelaufen, wie Horn in seinen weiteren Ausführungen verdeutlichte.

Eine beeindruckende Zahl an Feuerwehrleuten und Gästen hatte sich eingefunden.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ließ Kommandant Arnold Horn das vergangene Jahr mit den wichtigsten Ereignissen Revue passieren. Verstärkt um die Kameraden aus Bretzingen beträgt der Mitgliederstand aktuell 75 Personen. Davon sind 51 Personen in der aktiven Wehr, 16 in der Altersabteilung (über 65 Jahre) und acht in der Jugendgruppe.

Als Teil der Dorfgemeinschaft war die Feuerwehr an vielen Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 775-jährigen Bestehen von Erfeld präsent. Fünf Aktive aus Erfeld legten mit Kameraden aus Hardheim das Leistungsabzeichen in Gold ab. Mit dabei Klaus Reinhard, der diese ausgewöhnliche Leistung mit seinen 65 Jahren absolvierte.

Mit offenen Armen aufgenommen

Die Auflösung der Abteilung in Bretzingen bezeichnete Horn als einschneidendes wie trauriges Ereignis. „Wir haben die Bretzinger aber mit offenen Armen aufgenommen, um nun gemeinsam die Zukunft der beiden Ortsteile feuerwehrtechnisch zu gestalten“, so der Kommandant.

Neun Einsätze gab es im vergangenen Jahr, davon drei Brandeinsätze, drei Kleineinsätze (Ölspuren) und drei Sicherheitswachdienste. Bei zehn Übungen wurde Erlerntes aufgefrischt und vertieft. Und auch an weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen hat sich die Erfelder Wehr beteiligt. Die gemeinsame Herbstabschlussübung mit der Feuerwehr Gerichtstetten fand an der Grundschule in Gerichtstetten statt.

Die Kameradschaft wurde vorbildlich gepflegt und auch die Feste benachbarter Wehren wurden regelmäßig besucht. Die Altersabteilung unternahm einen Ausflug und die Jugendgruppe bereitete sich bei 14 Übungen auf die aktive Feuerwehrzeit vor.

Insgesamt zeigte sich Kommandant Horn sehr erfreut und dankbar über die Aktivitäten der Feuerwehrleute und die vielfältige Unterstützung – auch durch die Frauen, die meist in der Küche ihren Männern zur Seite stehen. Dank galt aber auch Kommandant Michael Seyfried aus Hardheim und der Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister Volker Rohm und Ortsvorsteher Thomas Leithold.

Schriftführer Marco Reinhart beleuchtet in seinem Bericht nochmals alle Details des arbeitsintensiven Jahres. Die Aktivitäten der Jugendgruppe, bestehend aus sechs Jungen und zwei Mädchen, verlas Arnold Horn in Vertretung des Jugendgruppenleiters Stefan Fillsack.

Klaus Reinhart berichtete als Obmann der Altersabteilung vom Ausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn. Informationen über die Finanzen gab es von Lukas Horn. Kassenprüfer Harry Hauk bescheinigte ihm, auch im Namen von Franz Karl Dörr eine korrekte Kassenführung.

Dank und Anerkennung

Dank und Anerkennung für das Geleistete zollte Bürgermeister Volker Rohm der Erfelder Wehr. Erfreut war er über die gute Integration der Bretzinger. So zeige sich jetzt schon, dass man durchaus viel voneinander lernen könne und hieraus Synergien entstünden. Die Gemeinde wisse zu schätzen, was sie an der Feuerwehr habe, und sei bereit, hohe Kosten hierfür zu übernehmen.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister und den Kommandanten Arnold Horn und Thomas Leiblein wurden zahlreiche Feuerwehrkameraden per Handschlag in den nächst höheren Dienst befördert.

Gute Wünsche, Grüße und den Dank von Seiten des Neckar-Odenwald-Kreises überbrachte der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Fischer. Er unterstrich die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung und informierte über die zahlreichen Feuerwehreinsätze auf Kreisebene. Dank, Respekt und Anerkennung zollte Ortsvorsteher Thomas Leithold den Wehrmännern.

Der stellvertretende Kommandant Thomas Leiblein aus Hardheim würdigte das Geleistete. Er beleuchte die Einsätze auf Gemeindeebene und ging auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge ein.

Ehrenkommandant Gerhard Ballweg ließ es sich nicht nehmen, ein Grußwort an die Kameraden aus Erfeld und Bretzingen zu richten, während Peter Schenkel erste Hinweise zum Ausflug der Altersabteilungen in diesem Jahr gab. Nach Informationen zu anstehenden Terminen, geplanten Weiterbildungen, der WhatsApp Gruppe, der „Erfeld.Info“ und der Sportgruppe der Feuerwehr leitete Arnold Horn zum gemütlichen Teil über. we

