Ängste „für 30 Meter Trampelpfad“ geschürt

Der Einwohnerantrag „Für den Erhalt des Gartenwegles“ (Bildmitte) wurde vom Gemeinderat als unzulässig angesehen und abgelehnt. Mit Schildern an beiden Zugängen haben Anwohner in den vergangenen Tagen ihrem Wunsch recht deutlich Ausdruck verliehen und unter anderem auch Briefe verfasst. Die Art und Weise, mit der hier „für 30 Meter Trampelpfad“ Ängste „geschürt“ würden, gehe bei weitem über ein normales Maß hinaus, so Bürgermeister Rohm, der von einer Hetzkampagne sprach.