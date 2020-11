Advents- und Weihnachtsgeschenk für Zuhause

Hardheim/Höpfingen.Als Projekt im Rahmen ihrer Ausbildung zur Gemeindereferentin ist von Gemeindeassistentin Leonore Kern der Impuls ausgegangen, gemeinsam mit vielen Menschen aus der Seelsorgeeinheit ein Geschenktütchen zu füllen. Der Inhalt soll eine Feier in der Familie auch für einen Personenkreis ermöglichen, der sich mit Onlineangeboten schwer tut oder Gottesdienste nicht streamen kann.

Kinder aus den Kindergärten der Seelsorgeeinheit sind dem Aufruf gefolgt und bedrucken derzeit die Geschenktüte mit Sternen. Von Kommunionkindern werden zeitgleich Teelichter mit einer Geheimbotschaft versehen und bringen diese zu Weihnachten augenscheinlich in jeden Haushalt. Eine Audio-CD entsteht in Kooperation mit Kantoren, Musikern und dem Seelsorgeteam. Auf dem Tonträger werden ein kurzer Andachtsimpuls für den Advent, ein Wortgottesdienst zum Heiligen Abend mit Evangelium und Predigt von Pfarrer Christian Wolff, sowie ein Impuls zum Jahresschluss zu hören sein.

Meditationsbilder und Pfarrblatt

Beigefügt sind auch Meditationsbilder sowie das aktuelle Pfarrblatt, in dem stets Anregungen für Hausgottesdienste zu finden sind. Angedacht ist, dass auch die Aktion, „Wer weiß, wie sieht ein Engel aus?“ in Form eines Kartengrußes eingebunden wird. Ein Lebkuchenstern, gesponsert von der Bäckerei Gärtnersmühle, komplettiert den Inhalt und soll deutlich machen, dass unter einem guten Stern geht, wer Gott an seiner Seite weiß. Neues geistliches Liedgut, Orgel- und Flötenmusik bilden einen Querschnitt der musikalischen Vielfalt in der Seelsorgeeinheit ab.

Ab dem dritten Advent stehen die Tüten nach den jeweiligen Heiligen Messen in den Pfarrkirchen zum Abholen bereit, oder können je nach Absprache im Pfarrhaus abgeholt oder nach Hause gebracht werden. Die Seniorenheime in der Seelsorgeeinheit sowie die Kirchliche Sozialstation erhalten ebenfalls eine Tüte als Zeichen der Verbundenheit.

Die Botschaft dieses Gemeinschaftswerkes soll zeigen, dass mit gutem Willen und Kreativität gerade in außergewöhnlichen Zeiten auch außergewöhnliche Wege beschritten werden können, um trotz Distanz Gemeinschaft spürbar werden zu lassen.

Wer eine Spende für die Tüte geben möchte, kann dies tun und unterstützt damit die Projekte, denen die Pfarrgemeinde in diesem Jahr mit der Aktion „Spenden statt Karten“ etwas Gutes tun möchte.

Der Betrag wird traditionell zur Hälfte an eine Organisation mit einem Schwerpunkt in der Entwicklungsarbeit gegeben, das ist in diesem Jahr die DAHW, die Deutsche Lepra und Tuberkulose Hilfe e.V. in Würzburg. Seit vielen Jahren steht die DAHW mit der Grundschule Hardheim in enger Verbindung. Corona-bedingt fand der Hungermarsch der Schüler nicht statt, dafür beteiligen sie sich an dieser Aktion der Seelsorgeeinheit.

Die andere Hälfte geht an eine Institution oder Einrichtung in der Nähe – den Tafelladen in Buchen. Finanzielle Notsituationen und Engpässe vor der Haustüre entstehen in der wirtschaftlich angespannten Lage schnell, so die Seelsorger. Deshalb soll die Tafel in Buchen mit Mehl- und Nudelprodukten von Erzeugern aus der Seelsorgeeinheit unterstützt werden, da gerade diese Lebensmittel immer schnell vergriffen sind.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020