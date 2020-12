Abgabe von Flächenlosen durch die Revierleiter

Hardheim.Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen, der damit verbundenen Regelungen und dem akuten Infektionsrisiko durch größere Menschenansammlungen wird es in den nächsten Wochen keine Flächenlosversteigerungen durch die für den Gemeindewald Hardheim zuständigen Revierleiter Florian Pogorzelski und Martin Sauer geben.

Dennoch werden ab sofort Flächenlose zur Aufarbeitung angeboten. Interessierte Personen sollen sich bei den zuständigen Revierleitern zur Vereinbarung von Übergabeterminen melden. Die Terminvergabe erfolgt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Lageskizzen mit den aktuell verfügbaren Flächenlosen können per E-Mail angefordert werden. Die Revierleiter werden versuchen, die Flächenlose so gerecht als möglich zu vergeben, leider lassen die aktuellen Gegebenheiten kein anderes Vergabeverfahren zu.

Voraussetzung für den Erwerb eines Flächenloses ist die Anerkennung der AGB-Flächenlose der Gemeinde Hardheim (zum Beispiel MS-Lehrgang, Sonderkraftstoff, Schutzkleidung und anderes mehr).

Im Revier Hardheim sind in folgenden Bereichen Flächenlose abzugeben: In Hardheim rund um die Wolfsgrubenhütte und am Mühlholz, oberhalb der Wohlfahrtsmühle; in Dornberg beim Waldsbrunnen und am Bergwaldweg unterhalb der ehemaligen Erddeponie.

Im Revier Erftal-Waldstetten sind in folgenden Bereichen Flächenlose abzugeben: In Gerichtstetten im Bereich der Erddeponie Wittig, im Distrikt Meisenbrunn am Heuweg; in Erfeld am Damwildgatter, am Hanneseteichweg und beim Tiefen Loch.

Für berufstätige Personen steht im Revier Erftal auch der Samstagvormittag (19. Dezember) für Termine zur Verfügung.

