Ab 23. Juni wieder Radtouren

Hardheim.Der Verein Mühlenradweg Erftal bietet ab Dienstag, 23. Juni bietet über die Sommerzeit wieder Radtouren für Jedermann an. Treffpunkt ist jeweils kurz vor 18 Uhr am Besuchereingang der Walter-Hohmann-Sporthalle, so dass um 18 Uhr gestartet werden kann. Die Touren finden nur bei guter Witterung statt. Neueinsteiger sind willkommen.

Dabei ist besonders auch an Berufstätige gedacht, die sich auf dem Fahrrad oder E-Bike in der Natur bewegen wollen.

Gefahren wird, soweit möglich, abseits der verkehrsreichen Straßen, auf Radwegen und auf gut befahrbaren Feld- und Waldwegen. Die Länge der Touren sollen anfangs circa 20 bis 25 Kilometer betragen, wobei gemütlich gefahren werden soll.

Für Fahrer mit sportlichen Ambitionen und E-Bike-Fahrer, die schneller fahren wollen, werden vor Beginn entsprechende Vereinbarungen getroffen oder Haltepunkte vereinbart.

Abschließend ist eine gemeinsame Einkehr vorgesehen. Die geltenden Regeln aufgrund der Corona-Pandemie sind zu beachten. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt. Jeder Teilnehmer fährt eigenverantwortlich.

Der Verein Mühlenradweg Erftal behält sich Änderungen oder witterungsbedingte Absagen kurzfristig vor.

