Ab 2021 gibt es nur noch zwei Festorte

Hardheim/Höpfingen.Schon im Jahr 2019 wurde in Beratung mit Eltern aus den kommenden Jahrgängen und in Absprache mit dem Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit die folgende Regelung für die Feier der Erstkommunionfeste gefunden:

Ab 2021 wird es nur noch zwei Festorte, Hardheim und Höpfingen, geben. Dort sind die Kirchen so groß dass sie ausreichend Raum bieten, Ein Umstand, der bei besonderen Auflagen durch Hygienevorschriften besonders wichtig ist, wie sich inzwischen gezeigt hat. Die Feiern liegen auf einem Festwochenende.

Im Wechsel wird am Samstag und Sonntag jeweils das Fest der Ersten Heiligen Kommunion gefeiert. So ist das Fest im Jahr 2021 in Höpfingen am Samstag, 10. April, und in Hardheim am Sonntag, 11. April, geplant.

Für 2022: in Hardheim am Samstag, 23. April, in Höpfingen am Sonntag, 24. April.

Für 2023: in Höpfingen am Samstag, 15. April, in Hardheim am Sonntag, 16. April.

Für 2024: in Hardheim am Samstag, 6. April, in Höpfingen am Sonntag, 7. April.

Der Dankgottesdienst am Montag nach dem Festwochenende kann dann mit allen Familien gemeinsam gefeiert werden. Höpfingen bleibt der Ort, an dem Kutten getragen werden.

Der Vorteil für Kinder und Schulen ist, dass die Proben in den Ferien stattfinden können. Und für die Schulen ist es weniger belastend, da der Dankgottesdienst an einem Termin stattfindet und die Klassen dann nicht immer wieder nur in Teilen präsent sind.

Für das Seelsorgeteam bündelt sich die Aufmerksamkeit und der Organisationsaufwand in einer Woche, so dass nicht wie bisher drei Wochen blockiert sind.

