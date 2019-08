Schweinberg.Das Jahrhundertspiel war eingebettet in die Jubiläumsfeier „60 Jahre FC Schweinberg“. in deren Rahmen findet an diesem Samstag, 13. Juli, eine Jubiläumsparty mit Sportbetrieb (zwei Fußballspiele), Tanz und Musik statt. Das Sportplatzgelände wird zu diesem Zweck kurzfristig um- und ein Festzelt aufgebaut.

Der Festbetrieb beginnt um 15 Uhr. Um 16 Uhr spielt der FCS gegen den FC Müntschemier und um 17 Uhr spielt die AH-Mannschaft. Im Rahmen eines kleinen Festaktes um 19 Uhr sind Grußworte und die Jubiläumsansprache vorgesehen. Anschließend Tanz und Unterhaltung mit der Gruppe „Enjoy“. Die Bevölkerung ist willkommen. Am Sonntag und Montag ist ausnahmsweise kein Festbetrieb.

Im Rahmen der Aral-Gewinnaktion „Punktet euch den BVB“ gewann der FCS nicht nur das Freundschaftsspiel, sondern als Etappenpreis auch den Einsatz des BVB-Busses. Dieser wird in der neuen Saison Schweinberger Jugendliche abholen und nach Dortmund bringen. Darüber hinaus wird die BVB-Fußballakademie vom 26. bis 30. August ein Sommerferienprogramm für Kinder in Schweinberg gestalten. i.E.

